África do Sul quer contratar Parreira, diz jornal O atual técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, deve ser convidado para assumir a seleção da África do Sul após a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, divulgou neste sábado um dos maiores o jornais do país africano, o "Sowetan". A África do Sul, que será sede do Mundial de 2010, pretende ter um treinador de ponta para comandar a seleção e teria elaborado uma lista com dez nomes para a vaga. Além de Parreira, estaria entre os pretendidos o holandês Guus Hiddink, atualmente na Austrália. Parreira já admitiu que não pretende continuar na seleção brasileira depois da Copa do Mundo da Alemanha. Mas não deu pistas sobre seu futuro: pode treinar outra seleção, algum clube ou até mesmo deixar a carreira de treinador.