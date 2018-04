África do Sul só empata na abertura da Copa Africana de Nações

JOHANESBURGO - A seleção de Cabo Verde estragou a festa da África do Sul, neste sábado, na abertura da Copa Africana de Nações. Estreante na competição, o time do país de língua portuguesa empatou em 0 a 0 com os donos da casa no primeiro jogo do torneio, em Johanesburgo, no Soccer City, estádio que recebeu a final da Copa do Mundo de 2010.

Grande surpresa dessa Copa Africana, Cabo Verde foi melhor que a África do Sul e criou as melhores chances do jogo. Helson Ramos chegou a acertar a trave direita de Khune aos 14 minutos de jogo e obrigou o goleiro a uma defesa incrível já perto do fim do jogo. A África do Sul, por sua vez, assustou pouco Vózinha, goleiro de Cabo Verde.

O Grupo A da Copa Africana também tem Marrocos e Angola, que se enfrentam logo mais. Na próxima rodada, quarta, Cabo Verde pega Marrocos, enquanto a África do Sul joga diante dos angolanos.