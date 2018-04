África do Sul vê alta de 20% nos custos da Copa do Mundo

Os custos projetados para os preparativos na África do Sul para a realização da Copa do Mundo de futebol em 2010 podem ser 20% maiores devido a fatores como o aumento dos preços do aço e do cimento, disse o vice-ministro das Finanças do país na terça-feira. Em um briefing na capital Pretoria, Jabu Moleketi afirmou que as nove cidades que vão abrigar a Copa apresentaram custos estimados para o evento com valores de aproximadamente US$ 418 milhões a US$ 508 milhões acima do que havia sido orçado. "Essas são algumas das projeções que estão chegando", disse ele.