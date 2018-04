África do Sul vence amistoso em preparação para a Copa

Comandada pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira, a seleção da África do Sul conquistou mais uma vitória nesta quarta-feira, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A equipe anfitriã do Mundial venceu o Zimbábue por 3 a 0, em Durban, uma das sedes da competição.

Os gols só saíram no segundo tempo. Tshabalala, aos 5, Mbuyane, aos 32, e Thwala, nos acréscimos, foram os responsáveis pela vitória dos donos da casa. Foi o segundo triunfo seguido dos sul-africanos, que golearam a Suazilândia por 6 a 2, no sábado, em seu primeiro jogo do ano.

A seleção da África do Sul iniciou sua preparação para a Copa neste mês, na cidade de Durban. Parreira está aproveitando as duas semanas de treinos para testar os jogadores, principalmente em amistosos. Anfitriã do Mundial, a equipe fará o jogo de estreia da Copa no dia 11 de junho, contra o México.