África do Sul vence nas Eliminatórias Com um gol de pênalti do meia Fortune, do Manchester United, a África do Sul derrotou Uganda por 2 a 1, neste sábado, pelo grupo 2 das Eliminatórias Africanas. Os sul-africanos (12 pontos) lideram a briga da chave pela vaga para a Copa de 2006. Em outro jogo, Burkina Fasso 1 x 2 Cabo Verde. Neste domingo, jogam República Democrática do Congo e Gana, sem chance de superar os sul-africanos. Já no grupo 4, destaque para a Nigéria, líder depois de bater o Gabão por 2 a 0, com um gol de Kanu. No 5, Marrocos, que venceu Guiné Bissau por 1 a 0, está na frente. Só os vencedores de cada grupo garantem a vaga na Copa.