África e Ásia rumo ao Mundial de Clubes A definição dos representantes da África e da Ásia no Mundial Interclubes avança nesta semana. Os dois escolhidos se enfrentarão dia 11 de dezembro, em Tóquio. E o ganhador joga contra o São Paulo, no dia 14. A decisão africana está mais próxima. Entre sexta, sábado e domingo, serão realizadas as duas primeiras partidas da semifinal. Os jogos de volta serão entre 14 e 16 de outubro. A certeza é que o representante africano é do Norte do continente e fala árabe. E que um time do Egito estará na final. Será o vencedor entre Al Ahli e Zamalek. O Al Ahli é o grande favorito. Chegou à semifinal com quatro vitórias e dois empates. Na outra chave, estão o Raja Casablanca, do Marrocos, e o Étoile du Sahel, da Tunísia. O Raja participou do Mundial de 2000, vencido pelo Corinthians, e eliminou o Enyimba, da Nigéria, atual campeão africano. A Ásia viverá, na quarta-feira, a segunda rodada das quartas-de-final. A tarefa mais fácil é a do Busan, da Coréia, que venceu o Al Sadd, do Catar, por 3 a 0 na rodada anterior. Pode perder por 2 a 0 fora de casa. O Al Sadd é dirigido por Bora Mutilinovic, que já participou de cinco Copas do Mundo. Se passar, o Busan jogará contra o vencedor de Al Ittihad, da Arábia Saudita, e Shandong, da China, que empataram no primeiro confronto por 1 a 1, na China. O Al Ahli, também da Arábia Saudita, venceu o Shenzen, da China, por 2 a 1 na primeira rodada e agora joga na casa do rival. A última partida será entre o Pas, do Irã, e o Al Ain, dos Emirados Árabes. No primeiro jogo, empate por 1 a 1, nos Emirados. No dia 28 começam as semifinais da Ásia, que serão definidas em 12 de outubro.