África tem 6 candidatos para 2010 A Fifa anunciou nesta segunda-feira que seis países se candidataram para sediar a Copa do Mundo de 2010, a primeira a ser realizada no continente africano. Segundo a entidade, Nigéria e Tunísia se inscreveram na disputa em 30 de dezembro, um dia antes do prazo final. Assim, juntaram-se a África do Sul, Egito, Marrocos e Líbia. Depois de a Fifa ter anunciado em setembro passado que estava instituído o rodízio entre os continentes para sediar as Copas, com a África em primeiro lugar, os países africanos começaram a se inscrever. O primeiro foi a África do Sul, que perdeu para a Alemanha na disputa pela sede do Mundial de 2006. O vencedor da disputa deve ser anunciado pela Fifa em maio de 2004.