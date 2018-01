África: Tunísia vence Quênia e é líder A Tunísia está a um ponto de garantir a vaga, depois de vencer o Quênia neste sábado, fora de casa, por 2 a 0. Com isso, assumiu a liderança do Grupo 5 das Eliminatórias africanas com 20 pontos, um a mais que Marrocos, que derrotou Botsuana, em casa, por 1 a 0. Quem também ficou perto da vaga é a seleção de Gana, que tem 15 pontos no Grupo 2, pode assegurar presença pela primeira vez na Copa se vencer Uganda, neste domingo, e a República Democrática do Congo não derrotar Cabo Verde. Isso porque a favorita África do Sul, também com 15, se complicou ao perder por 3 a 1 para Burkina Faso. O Senegal, que bateu a Zâmbia por 1 a 0, também manteve a esperança de ir à Copa - assumiu provisoriamente a liderança do Grupo 1. As eliminatórias da região continuam neste domingo com mais nove partidas. A Costa do Marfim, do atacante Didier Drogba (Chelsea), também pode garantir vaga caso vença o duelo com Camarões em casa. O Grupo 4, com Angola e Nigéria na liderança, também pode ter um classificado ainda neste domingo. Os nigerianos precisam derrotar a Argélia, em Argel, e ainda torcem para os angolanos não ganharem do Gabão. Os outros confrontos são Togo x Libéria, pelo Grupo 1, Gana x Uganda e Congo x Cabo Verde, pelo 2, Guiné x Malauí e Egito x Benin, no 3 e Zimbábue x Ruanda, pelo 4. O vencedor de cada grupo irá ao Mundial.