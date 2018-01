Africano quer a presidência da Fifa Um africano pode desafiar Joseph Blatter na eleição para a presidência da Fifa. Issa Hayatou, um camaronês de 65 anos que é o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), disse ontem que está prestes a oficializar sua candidatura. E já fala em derrotar o suíço na eleição marcada para maio, poucos dias antes do início da Copa do Mundo. Leia mais no Jornal da Tarde