Africanos avançam no ranking da Fifa As seleções africanas foram as principais surpresas do novo ranking da Fifa, divulgado nesta quarta-feira em Zurique. Campeã da Copa das Nacões Africanas, a seleção de Camarões ganhou 19 posições e agora ocupa o 18º lugar no ranking mundial. Senegal, finalista da mesma competição, subiu 23 posições e Mali avançou 22 postos. A seleção dos Estados Unidos também avançou bastante. Os norte-americanos ganharam 11 posições e agora ocupam a 13ª colocação na classificação geral. A situação da seleção brasileira não mudou. O time do técnico Luiz Felipe Scolari se manteve em terceiro lugar com 791 pontos. O ranking tem a liderança da França, que acumula 809 pontos. A Argentina vem em segundo, com 799. Veja os 10 primeiros do ranking mundial, segundo a Fifa: 1. França 809 pontos 2. Argentina 799 3. Brasil 791 4. Portugal 738 5. Colômbia 737 6. Itália 731 7. Espanha 727 8. Holanda 720 . México 720 10. Inglaterra 709