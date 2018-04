Africanos colocam Barcelona na frente O Barcelona precisou de apenas 45 minutos para liquidar o Mallorca, neste domingo à tarde, em Palma de Mallorca. Com show do atacante Samuel Eto?o, a equipe catalã venceu por 3 a 1 e manteve a liderança do Campeonato Espanhol com 13 pontos, ao lado do Valencia. "Jogamos muito bem na primeira metade e criamos inúmeras ocasiões de gol. Depois, o Mallorca foi mais direto e causou alguns problemas", analisou o técnico do Barça, Frank Rijkaard. "Cometemos muitos erros e não foi possível reagir. Eles cansaram na segunda etapa e nos deram algumas chances", lamentou Benito Floro, treinador do Mallorca. A atuação de Eto?o foi uma recompensa para Rijkaard, que apostou em manter o camaronês na equipe em vez de poupá-lo por causa da pressão de enfrentar o ex-clube. "Sinceramente não é o momento de ele (Eto?o) ficar no banco de reservas", avisou o técnico. Eto?o não decepcionou. O primeiro gol do Barça saiu aos 10 minutos, com Larsson aproveitando a sobra na pequena área. Aos 36, Ronaldinho Gaúcho fez toda a jogada e foi parado com falta dentro da área. Eto?o assumiu a responsabilidade da cobrança e ampliou para o Barcelona. Logo na seqüência, o camaronês recebeu lançamento milimétrico de Larsson, "deu um lençol" no goleiro Moyá e completou com perfeição. Um golaço! Mostrando respeito ao ex-clube, Eto?o não comemorou. O camaronês, com cinco gols, já é artilheiro do campeonato ao lado de Milosevic, do Osasuna. O zagueiro Rafa Márquez e o volante Edmílson saíram reclamando de contusão. No entanto, Rijkaard avisou que não é nada grave. "Preferi poupar o Edmílson para os próximos jogos. Já o Rafa Márquez me disse que sentiu dores no músculo posterior da coxa e decidi substituí-lo para não agravar a lesão", explicou o técnico. Em Valência, os donos da casa também não encontraram dificuldades para bater o Racing, por 2 a 0. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Valencia apenas administrou o placar para seguir na liderança do Campeonato Espanhol - embora esteja empatado com o Barcelona, tem vantagem nos gols marcados (14 a 12). Vicente abriu a contagem aos 25 minutos. Vinte minutos depois, Fiore ampliou a vantagem. O Racing acabara de perder um jogador - Oriol foi expulso. "Todos os jogadores apresentam um bom nível. Joguem o que joguem, este é o Valencia. Todos terão suas oportunidades", garantiu o técnico italiano Claudio Ranieri. Resultados da rodada - Mallorca 1 x 3 Barcelona; Osasuna 2 x 1 Getafe; Espanyol 1 x 0 Málaga; Numancia 0 x 0 Albacete; Zaragoza 4 x 3 Levante; Valência 2 x 0 Racing; Sevilha 2 x 1 Real Sociedad.