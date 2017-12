Africanos dominam números e derrotam sérvios de virada Mesmo eliminados no Grupo C do Mundial, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro fizeram um belo jogo e que teve de tudo, até uma virada espetacular dos africanos, que venceram - nesta quarta-feira, em Munique - os europeus por 3 a 2. Jogando pela honra, pois ambas seleções entraram em campo com duas derrotas nos outros jogos da primeira fase na copa do Mundo, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro fizeram uma partida de extremos no que tange a estatística. Os africanos dominaram a posse de bola totalmente, com 68% contra somente 32% por parte dos europeus. Em finalizações, uma goleada dos marfinenses, que chutaram nada mais, nada menos do que 20 vezes ao gol da Sérvia, com um aproveitamento de 50%, o mesmo dos europeus, que responderam com mais qualidade do que quantidade, pois chutaram somente seis vezes, mas acertaram a meta africana em três oportunidades, e fizeram dois gols. Além disso, as duas equipes, que jogavam só para cumprir tabela, não podem ser acusadas por fazer corpo mole. Marfinenses e sérvios brigaram muito. Os africanos fizeram 13 faltas contra 22 da Sérvia. Porém, exageraram um pouco na vontade. A Costa do Marfim levou quatro cartões amarelos, os sérvios cinco. E ambas as equipes tiveram um de seus jogadores expulsos de campo. Aruna Dindane, atacante da equipe africana, foi eleito o melhor jogador em campo, e o prêmio foi mais do que merecido. Ele fez os dois primeiros gols da Costa do Marfim, empatando um placar adverso e pavimentando o caminho para a bela virada contra a Sérvia e Montenegro. Aliás, fazendo justiça à Costa do Marfim, que jogou bem mesmo em suas duas derrotas para Argentina e Holanda e sai de alma lavada após uma ótima apresentação em uma noite chuvosa em Munique. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Costa do Marfim, 20; Sérvia e Montenegro, 6 Finalizações certas: Costa do Marfim, 10; Sérvia e Montenegro, 3 Faltas cometidas: Costa do Marfim, 13; Sérvia e Montenegro, 22 Cartões amarelos: Costa do Marfim, 4; Sérvia e Montenegro, 5 Cartões vermelhos: Costa do Marfim, 1; Sérvia e Montenegro, 1 Escanteios: Costa do Marfim, 9; Sérvia e Montenegro, 1 Impedimentos: Costa do Marfim, 7; Sérvia e Montenegro, 1 Posse de bola: Costa do Marfim, 68%; Sérvia e Montenegro, 32% Melhor jogador da partida: Aruna Dindane (Costa do Marfim) (Com fifaworldcup.com)