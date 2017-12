Africanos fazem seus últimos amistosos antes da Copa A Tunísia perdeu a final do torneio preparatório para a Copa do Mundo que aconteceu nesta sexta em Túnis, capital do país. A partida entre a seleção local e o Uruguai terminou 0 a 0, mas os sul-americanos venceram a disputa de pênalti por 3 a 1. O torneio reuniu, além dos dois finalistas, Belarus e Líbia. A Tunísia, que está no grupo H, junto com Espanha, Ucrânia e Arábia Saudita, viaja para a Alemanha na próxima segunda-feira. Em outros amistosos desta sexta-feira, o Togo venceu Liechtenstein por 1 a 0 em Vaduz, capital do pequeno país europeu. O gol da equipe africana foi de Coubadja, aos 10 minutos do segundo tempo. No Grupo G da Copa, junto com França, Suíça e Coréia do sul, este foi o último amistoso do Togo antes do mundial, quando estréia contra os coreanos no dia 13 de junho, em Frankfurt. Já Angola perdeu de virada para a Turquia, em Arnhem, na Holanda. Akwa abriu o placar os 32 do primeiro tempo. No segundo tempo os turcos viraram com gols de Necati e Nihat, aos oito e 26 minutos respectivamente. Aos 38, Love empatou para o time africano, mas um minuto depois, Altintop confirmou a vitória da Turquia, seleção que não vai ao mundial da Alemanha. Angola, que também encerrou seus amistosos preparatórios para a Copa, estréia na competição no dia 11 de junho, contra Portugal, em Colônia. Além dos portugueses, o selecionado africano ainda encara México e Irã pelo Grupo C.