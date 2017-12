Africanos preferiram Marrocos O representantes de países africanos não votaram na candidatura da África do Sul - escolhida neste sábado por 14 votos (contra 10 de Marrocos) para ser a sede da Copa do Mundo de 2010. Os quatro votos africanos foram para Marrocos, cuja candidatura também recebeu o apoio do ex-craque francês Michel Platini. Fonte próximas à delegacão marroquina confirmaram que o camaronês Issa Hayatou, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), vice-presidente da Fifa e oponente do suíço Joseph Blatter nas últimas eleições para a presidência da entidade, votou a favor de Marrocos. Também votaram contra a África do Sul, o tunisiano Slim Aloulou e os representantes de Botswana, Ismail Bhamjee, e de Mali, Amadou Diakite. Os representantes de Espanha, Turquia, Bélgica, Catar e da Tailândia também apoiaram Marrocos. O resto, incluindo a América Latina, preferiu a África do Sul. Faziam parte da comissão sul-africana em Zurique o atual chefe de governo do país, Thabo Mbeki, e nada menos do que três Prêmios Nobel da Paz: o arcebispo Desmond Tutu e os ex-presidentes F.W. de Klerk e Nelson Mandela. Mas foi mesmo a estrela de Mandela que brilhou nos últimos dias em Zurique. O ex-presidente, que no dia 18 de julho completará 85 anos, passou 27 deles preso até se tornar a principal figura do processo que acabou com o sistema de segregação racial - o "apartheid" - em seu país. As sanções internacionais acabaram, Mandela foi libertado e chegou à Presidência da nação, que celebra com orgulho dez anos de democracia. Hoje, o líder histórico do Congresso Nacional Africano (CNA) mostrou-se emocionado e disse sentir-se "um homem jovem".