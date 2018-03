Africanos tentam evitar nova tragédia O estádio Ellis Park, em Johannesburgo, onde há menos de um mês, dezenas de pessoas morreram durante uma partida de futebol, vai ter o sistema de segurança reforçado para a partida de sábado entre a África do Sul e o Zimbábue, válida pelo Grupo E da Zona Africana das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. As autoridades sul-africanas garantem que número de ingressos à venda será reduzido drásticamente. Os pontos de venda das entradas serão descentralizados; haverá um controle rigoroso do acesso do público ao estádio e as torcidas serão colocadas e lugares separados. As medidas tentam evitar incidentes como os registrados no dia 11 de abril, durante a partida entre o Kaizer-Chiefs e o Orlando Pirates. Naquele dia 43 pessoas morreram ? a maioria pisoteadas ? e centenas ficaram feridas, em conseqüência de tumultos provocados dentro e fora do estádio. Mais de 100 mil conseguiram entrar no Ellis Park, cuja capacidade oficial é de 67 mil lugares. Na partida partida de ida, disputada em Harare, a África do Sul venceu por 2 a 0, em um jogo igualmente violento. Treze pessoas morreram após enfrentamentos entre torcedores rivais.