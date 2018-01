Afundado na zona de rebaixamento do Espanhol, Málaga demite treinador

O Málaga anunciou neste sábado a demissão de seu treinador. Míchel González não resistiu a mais uma derrota, na sexta-feira, para o Getafe, e foi dispensado pela diretoria do clube, que está afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, na vice-lanterna.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

São sete partidas consecutivas sem vitória no Espanhol para a equipe, que estacionou nos 11 pontos e só não é o lanterna porque leva vantagem nos critérios de desempate sobre o Las Palmas. Na sexta, o Málaga até fez jogo duro diante do Getafe, mas sofreu um gol no segundo tempo e caiu por 1 a 0.

"Infelizmente, desde o início desta campanha, o time tem sido incapaz de alcançar uma sequência de bons resultados para deixar a zona do rebaixamento. E o clube considerou que esta ação era necessária para buscar esta reação", explicou a diretoria em comunicado.

O Málaga informou que ainda busca um substituto para González e não revelou quem assumirá o comando da equipe interinamente. A equipe volta a campo no próximo dia 22, quando encara o Eibar fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.