Agbonlahor garante vitória do Aston Villa com gol de última hora

O Villa, que estreou os novos contratados Richard Dunne, James Collins e Stephen Warnock na defesa, viu várias chances desperdiçadas pelo meio-campista da seleção inglesa James Milner durante o primeiro tempo.

A cinco minutos do apito final Agbonlahor aproveitou um cruzamento do atacante reserva John Carew e cabeceou uma bola baixa fora do alcance do goleiro Joe Hart, fazendo seus segundo gol em igual número de partidas.

O Villa poderia ter feito mais um gols minutos depois, mas Agbonlahor desperdiçou um chute no travessão.

Fulham e Everton se encontram neste domingo a partir das 12h15 (horário de Brasília).