Agência alemã recomenda investimento no Brasil para Copa de 2014

A agência federal de comércio exterior alemã diz em uma publicação dirigida a empresários que a economia brasileira deverá lucrar com a Copa do Mundo de 2014, e recomenda que os alemães invistam no país. A agência, que tem como missão incentivar o comércio exterior na Alemanha, diz que a Copa vai ser "um grande passo à frente para a economia do país". Em uma publicação própria dirigida a empresários o órgão governamental prevê que a Copa vai gerar 2,5 bilhões de dólares em investimentos de infra-estrutura no Brasil e aumentar o PIB do país em 0,5%. A agência BFAI (sigla em alemão) recomenda que as empresas alemãs fiquem alertas para possíveis negócios ligados à Copa de 2014. A publicação diz ainda que o torneio deverá gerar milhares de empregos e também polir a imagem do país no exterior. "A Copa poderá catapultar o país uma ou duas décadas adiante", diz a agência, que também se baseia na própria experiência dos alemães com a Copa de 2006. A Alemanha não venceu a Copa, mas o país ganhou mesmo assim: o governo, o setor de turismo e o empresariado em geral fizeram um balanço positivo do torneio para a economia. A Copa gerou um total de vinte e cinco mil novos empregos, muitos dos quais se tornaram permanentes. Só o comércio teve um faturamento extra de cerca de 2 bilhões de euros no ano da copa, cerca de R$ 5 bilhões. Além disso, muito dinheiro foi investido em infra-estrutura - não só em estádios, mas também em ruas, estradas, estações de trens e telecomunicação. Várias cidades que sediaram o torneio tiveram que se endividar para pagar sua parte da conta, mas acabaram lucrando com uma arrecadação de impostos maior. Mas não são só aspectos materiais que contam no balanço da Copa. Para os alemães, um dos principais benefícios foi a melhora da imagem do país no exterior, algo difícil de contabilizar. Em vez do estereótipo do alemão sisudo e sério, o mundo viu uma Alemanha em clima de festa, com gente amiga e simpática se confraternizando com estrangeiros na rua. Uma pesquisa mostra que 90% dos visitantes querem voltar ou aconselhar amigos a visitarem o país. Entre as desvantagens de sediar o torneio está a rigidez das regras da FIFA, que quase levou a uma briga com o comitê organizador alemão durante a preparação da Copa. Além de ficar com os lucros da venda de entradas e da transmissão do torneio, a FIFA manteve o controle e a palavra final sobre os mais variados aspectos do evento - desde a transmissão pública dos jogos nas cidades até o tamanho dos vestiários nos estádios. Na Alemanha a Copa de 2006 foi apelidada de "conto de fadas de verão", e a grande maioria da população gostaria até de repetir a dose. Tanto que a Alemanha já está se preparando para hospedar mais uma copa do mundo - a de futebol feminino em 2011, que tem o slogan "reencontrando amigos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.