Agência de publicidade ajudou Neymar no movimento #somostodosmacacos

SÃO PAULO - Após explodir nas redes sociais, a Loducca, agência de publicidade que trabalha com Neymar, revelou que ajudou o atacante a desenvolver a ideia da hashtag #somostodosmacacos. A empresa foi procurada pelo staff do jogador do Barcelona após o incidente com a torcida catalã após o jogo contra o Granada, onde Neymar e Daniel Alves tiveram que ouvir ofensas racistas.

"Nos procuraram na época porque entenderam que era hora do Neymar se manifestar sobre algo que vinha afetando ele, seus colegas e o futebol. Não é uma campanha, não tem comercial, propaganda. É um conceito para debater algo, tentar mudar uma realidade", explicou o sócio e vice-presidente de criação da Loducca, Guga Ketzer. "A ideia foi fazer algo leve, até mesmo bem-humorado e que fizesse pensar. Estávamos esperando o melhor momento para divulgar e foi após o que aconteceu no domingo", disse Ketzer.

Após Neymar divulgar nas redes sociais uma foto ao lado de seu filho segurando uma banana e com a hashtag #somostodosmacacos, o movimento explodiu na internet. Diversas celebridades como Luciano Huck e Ivete Sangalo, passando por esportistas e chegando até jornalistas, tiraram fotos semelhantes contra o racismo. "Imaginávamos que fosse grande, mas não com essa proporção. Isso serve para mostrar o poder que o Neymar tem e como é importante ele se posicionar", contou Guga Ketzer.

"A ideia é tirar o poder da palavra. Se não ofende, não tem sentido. Temos orgulho de poder ter participado . Agora é o momento de discutirmos isso, algo que nunca foi feito desta forma", completou o vice-presidente de criação da Loducca.

A foto foi uma ideia executada pelo próprio Neymar. A Loducca por sua vez, divulgou um vídeo para explicar o conceito de #somostodosmacacos:

Esta não é o primeira vez de racismo que Neymar sofre desde de que chegou na Espanha. Em março, torcedores do Espanyol também imitaram macacos e atiraram bananas em campo na direção do atacante e do lateral Daniel Alves. Já em abril, ambos os brasileiros foram ofendidos após a derrota para o Granada.