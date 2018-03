Agências irão ressarcir palmeirenses Os torcedores do Palmeiras que compraram pacotes para acompanhar o time no 2º Mundial de Clubes da Fifa, na Espanha, devem receber de volta todo o dinheiro já investido. Nesta sexta-feira foi anunciado oficialmente que o torneio, que estava marcado para acontecer em julho e agosto deste ano, foi adiado para 2003. Segundo o agente de viagens José Maria, da Planeta Brasil - uma das agências responsáveis pela venda do pacote -, ainda não é possível fazer um levantamento do total de planos vendidos. Além dessa, mais três empresas estavam credenciadas pelo clube brasileiro para viabilizar a ida dos palmeirenses à Espanha: Nikkey Travels Service, Tour House e Agaxtur Turismo, esta última era a centralizadora das vendas. O representante da Planeta Brasil informou que dois tipos de pacotes estavam sendo vendidos aos torcedores. O completo, com 16 noites de hospedagem em Madri e mais ingressos para todos os jogos do Palmeiras na primeira fase e ainda para a etapa final do Mundial, estava sendo vendido por US$ 2300. O outro saía por US$ 1800 e incluía apenas 9 noites de estadia na capital espanhola, com passagem aérea e mais 3 ingressos para os jogos da equipe brasileira na etapa inicial do torneio. A Agência Estado procurou a direção da Agaxtur, que centralizava o pool de agências credenciadas pelo Palmeiras, mas seu diretor Aldo Leoni Filho informou que estava em reunião para decidir o que vai fazer sobre o caso.