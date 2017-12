Agenda faz Milan invejar Boca Juniors Vendo a situação do Boca Juniors - vantagem de 7 pontos na liderança do Argentino e com dois jogos fáceis - , o sentimento dos dirigentes do Milan, com certeza, é de inveja. Enquanto o rival já planeja a decisão do Mundial Interclubes, a equipe de Milão tem compromissos complicados, por diferentes e importantes competições e não pode abrir mão de seus principais titulares como faz o oponente. A agenda do Milan está lotada. Enquanto o Boca passará cinco dias se aclimatando no Japão, os italianos têm compromissos até o dia 9. O embarque para a Ásia, está marcado para o dia 10, no Aeroporto de Malpensa. Antes, seis partidas. Para não deixar a Juventus, atual campeã italiana, disparar no cálcio, o Milan se vê obrigado a vencer o Chievo, nesta tarde de domingo, em Verona. A primeira pedreira, já que o rival sempre costuma dificultar as ações de adversários grandes. Sem tempo para descansar, viagem até a Holanda, onde, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, na qual busca o bicampeonato, enfrenta o Ajax. O Milan defende a liderança do Grupo H, com 7 pontos. Mas a chave é a mais equilibrada e qualquer descuido significa a precoce eliminação. Para se ter noção, o rival é vice-líder, com 6 pontos, seguido por Celta, 5 e Brugges, 4. No dia 30, teria um duelo teoricamente mais fácil. Encara o Modena, recém-promovido à Primeira Divisão italiana. O problema é que o pequeno time está bem neste início de competição. Dia 3 é a vez da Sampdoria, pela Copa da Itália. Depois recebe o Celta, no dia 6, pela última rodada da Liga dos Campeões, até fechar o ciclo, diante do Empoli, no Italiano. Mesmo com a obrigação de vitórias, o técnico Carlos Ancelotti já adiantou que fará um rodízio entre seus atletas para não deixá-los desgastados. A contragosto, pois é adepto ao "time que ganha não se mexe."Tudo para poder levar o time à terceira conquista mundial. Em 1989, ganhou do Atlético Nacional-COL (1 a 0) e em 90 levou a melhor sobre o Olímpia-PAR (3 a 0). Rodada - A rodada do Italiano terá, ainda: Ancona x Brescia; Bologna x Roma; Empoli x Parma; Lazio x Perugia; Lecce x Sampdoria e Udinese x Siena.