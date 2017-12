Agente afirma que Mena deixa o Cruzeiro e vai reforçar o São Paulo

O lateral-esquerdo Mena, do Cruzeiro, deve ser reforço do São Paulo em breve. Segundo o empresário do atleta, André Cury, o chileno já se desvinculou da equipe mineira e vai acertar com o time do Morumbi o contrato de empréstimo de um ano, com os salários pagos integralmente pelo clube paulista. São Paulo e Cruzeiro, porém, não confirmam a negociação.

"Já está tudo certo e o Mena vai para o São Paulo por empréstimo", disse o empresário. Mena tem 27 anos e chegou ao Cruzeiro no começo de 2015, após rescindir contrato com o Santos ao alegar atrasos de salários. O jogador tem passagens pela seleção chilena, ao integrar o elenco na Copa do Mundo de 2014 e na conquista da Copa América de 2015.

Caso confirme a contratação, o São Paulo terá como primeiro reforço para 2016 o chileno. O clube do Morumbi também tenta trazer o uruguaio Diego Lugano, do Cerro Porteño. O uruguaio de 35 anos tenta se desvincular do time paraguaio para finalizar o acerto com a equipe paulista. Entre essas duas partes, as conversas estão avançadas.

A possível vinda de Mena traz ao São Paulo o reforço para uma posição que não teve um dono em 2015. Contratado para ser titular, Carlinhos sofreu com uma sequência de lesões. Reinaldo foi o substituto imediato em algumas partidas, porém não teve bom desempenho. O garoto das categorias de base Matheus Reis também estreou pela equipe principal na temporada.