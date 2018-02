Agente confirma que Rodrigo Souto vai jogar no Santos O empresário do volante Rodrigo Souto, Anselmo Paiva, confirmou que o jogador vai jogar no Santos em 2007. No domingo Rodrigo disse que estava preocupado com sua situação, já que tem contrato com o Atlético Paranaense e temia que o time rubro-negro vetasse sua transferência. Paiva, contudo, explicou que o Santos está acertando os detalhes finais para adquirir o vínculo em relação ao Atlético. ?Vai ser feito o depósito correspondente ao documento de rescisão a ser assinado pelo jogador. É tudo muito simples. Não tem porque dar errado. Vale o que está escrito?. A negociação já é dada como certa no Santos. No seu site oficial, o clube confirma que Souto terá contrato de um ano.