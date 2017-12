Agente de Pratto esfria chance do Palmeiras e fala em mercado europeu

Antigo interesse do Palmeiras, o atacante argentino Lucas Pratto, atualmente no Atlético-MG, está mais inclinado a deixar o clube para ir ao futebol europeu. A agente do jogador, Gustavo Goñi, disse nesta segunda-feira que recebeu propostas de equipes do velho continente pelo atleta e não citou uma possível investida do Alviverde.

"Estamos conversando com clubes de Itália, Espanha e Inglaterra que querem Lucas Pratto", afirmou o empresário do atacante em entrevista à Rádio LT3, de Rosário, na Argentina. Entre os possíveis interessados estão West Ham, da Inglaterra, mais Sevilla e Valencia, da Espanha.

Pratto é alvo do Palmeiras, principalmente pela vontade da Crefisa, patrocinadora master do clube em contar com o jogador. A anunciante banca do atual elenco o salário de Lucas Barrios e tem contade de negociar o paraguaio para ajudar a viabilizar a possível contratação do argentino. O Atlético-MG garante ainda não ter recebido contatos pelo atacante.