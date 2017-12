Agente de Robinho diz não ao Corinthians O empresário de Robinho, Vágner Ribeiro, confirmou ter recebido uma proposta do iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, pelo atacante do Santos. Mas o procurador do atleta nem quis ouvir os valores oferecidos pela empresa que tenta fechar parceria com o Corinthians. "Nem se ele pagar os US$ 50 milhões da multa contratual o Robinho não sai do Santos", avisou Vágner Ribeiro. "E não é nada contra o Corinthians. A questão é de gratidão com o Santos, com a torcida santista e com o presidente Marcelo Teixeira." Vágner Ribeiro esclareceu ainda que o sonho do Robinho é jogar na Europa. E que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. "Para o Robinho trocar o Santos, só se for por um grande clube da Europa. Aliás, o Robinho está convencido de que não vai atuar em nenhum outro clube brasileiro", revelou o empresário. Kia Joorabchian confirmou a proposta por Robinho numa entrevista exclusiva à TV Globo, às vésperas da definição da parceria com o Corinthians - a reunião definitiva acontece nesta sexta-feira. Como se fosse um político em época de campanha eleitoral, o presidente da MSI prometeu não desistir da contratação do atacante santista. "Se o Santos não aceitar, faremos outra proposta", garantiu. Na mesma entrevista, Kia Joorabchian assegurou que nenhum outro clube da Europa teria condições de competir financeiramente com a sua empresa. Ele ratificou que a MSI vai montar uma equipe praticamente imbatível para o Corinthians, assim que o contrato da parceria for assinado. "Vamos montar um time imbatível e ganhar muitos títulos para o Corinthians", disse o iraniano. "Também não vamos desistir do Tévez", afirmou o empresário iraniano, sem saber que o jogador do Boca Júnior já explicou que seus planos são o de jogar na Europa quando deixar o clube argentino. Além disso, se quiser mesmo contratar o argentino, o Corinthians terá de enfrentar uma verdadeira fila. Segundo o empresário do jogador, Roberto Pessona, o Atlético de Madrid ofereceu 15 milhões de euros por 80% do passe de Tévez. Além do clube espanhol, o Boca recebeu proposta do PSV Eindhoven, do Dínamo de Kiev e de um time italiano, cujo nome está sendo mantido em sigilo a pedido de seus dirigentes.