Agente denuncia Romário e Marcelinho Romário e Marcelinho Carioca foram envolvidos em um escândalo no futebol espanhol. Quem denunciou a dupla foi o ex-agente de jogadores Josep Maria Minguella, que participou das negociações dos jogadores brasileiros com o Valencia, em 1997. Romário levou, segundo Minguella, US$ 1,41 milhão sem passar pelo Fisco espanhol. E um representante de Marcelinho Carioca teria ficado com US$ 1,5 milhão nas mesmas condições. A história que Minguella contou, e o El País, um dos jornais mais importantes da Espanha publicou na edição de terça-feira, é uma bomba. Minguella endossou a revelação de Paco Roig, ex-presidente do Valencia. Roig havia confessado que, para evitar que Romário pagasse impostos dos salários à Receita da Espanha, o Valencia forjou a contratação de três jogadores do Ypiranga, da quinta divisão do Brasil, no valor de US$ 1,4 milhão. O Ypiranga é um clube fantasma. Com essa manobra, Romário não pagava impostos na Espanha, e o Valencia retinha, do que seria destinado ao imposto de renda de pessoa física, 47% do dinheiro repassado ao jogador brasileiro. ?Não sei se houve fraude fiscal. O dinheiro não desapareceu?, disse Minguella. O El País avança: segundo a contabilidade do Valencia, o pagamento ao Ypiranga foi efetuado em agosto de 1997, através da Bancaixa, e foi parar em um banco de Miami, o Republic Bank of New York. O Valencia quer o nome de quem recebeu o dinheiro. O caso de Marcelinho Carioca é igual. Roig admite que encobriu o pagamento de 15% ao representante de Marcelinho com uma contratação fictícia. Tratava-se de Pablo Fortes, do Central Español, do Uruguai. Fortes, na verdade, é um carpinteiro na cidade de Alzira. E o Central Español é um clube de entreposto do empresário Juan Figer. O El País encerra o caso: os desembolsos pela suposta contratação de Pablo Fortes saíram do Valencia dia 29 de julho de 1997, no valor de US$ 570 mil; e dia 14 de janeiro de 98, US$ 580 mil.