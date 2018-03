Agentes da PF procuram Kia Quatro agentes da Polícia Federal estiveram na manhã desta terça-feira na sede da MSI - a empresa parceira do Corinthians - à procura do iraniano Kia Joorabchian. Como não encontraram o empresário, os policiais estariam se dirigindo neste momento para o Parque São Jorge, onde Kia tem uma reunião marcada para decidir sobre o futuro do técnico Daniel Passarella. Até o momento, não se sabe os motivos da visita dos agentes federais à sede da MSI. O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. Há divisões internas tanto na direção quanto entre os jogadores. O time foi eliminado pelo Figueirense na Copa do Brasil e em seguida acabou goleado por 5 a 1 pelo São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Os resultados colocaram a cabeça de Passarella a prêmio. Na segunda-feira, em reunião que durou quase três horas, Kia usou de todos os seus argumentos para manter Passarella no cargo. O presidente Alberto Dualib, e o vice, Nesi Curi, queriam a demissão do argentino. Kia tentou ponderar lembrando que a multa em caso de demissão é alta (R$ 3,5 milhões) e que para o projeto que ele tem para o Corinthians, não seria interessante demitir o segundo treinador em dois meses. Dualib e Curi dizem que não há mais clima para o argentino e que somente um outro treinador brasileiro poderia dar jeito no time. Emerson leão, que está no Japão, e Murici Ramalho, que está se desligando do Internacional, são os preferidos da cúpula corintiana. Passarella não participou da reunião. Ficou no hotel, onde está hospedado, com a sua família. Ele avisou que não vai pedir para sair porque não abre mão da multa a que tem direito em caso de demissão. O valor de R$ 3,5 milhões é a soma dos salários a que ele teria direito até o final do ano, mais 13º e férias.