Agentes tentam liberar Robinho já Os empresários Juan Figer e Wagner Ribeiro, que representam Robinho, estão reunidos com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para discutir a venda do jogador para o Real Madri. Ainda não há informações sobre valores apresentados e os empresários tentam convencer o presidente santista a liberar o atleta imediatamente para o clube espanhol.