Agnaldo define mudanças no Guarani Mais animado após o ponto conquistado no empate com o São Paulo, por 3 a 3, no Morumbi, o Guarani tenta agora driblar a falta de jogadores no seu elenco para conseguir se manter na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Agnaldo Liz já adiantou as três mudanças que fará no time que joga diante do Atlético-PR, quinta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. Duas delas são forçadas. Os zagueiros João Carlos e Juninho receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Em seus lugares vão entrar Carlinhos, que cumpriu suspensão, e o jovem João Leonardo, que estava servindo a seleção brasileira Sub-20 e terá a chance de iniciar um jogo oficial pela terceira vez. A outra mudança é de ordem técnica, com a saída de Émerson e a entrada de Patrick na latera l-esquerda. O Guarani é vice-lanterna com 24 pontos e, pelas circunstâncias, um empate em Curitiba será bem recebido no clube.