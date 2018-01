Agnaldo é a principal dúvida no Flu Os atacantes Agnaldo e o volante Fabinho passaram a ser dúvidas para o clássico contra o Flamengo, no sábado, pela final do primeiro turno do Campeonato Carioca. Por causa de dores musculares na coxa esquerda, Agnaldo foi poupado dos treinamentos desta quarta-feira. Fabinho ainda se recupera de dores no tornozelo esquerdo, onde sofreu uma entorse. O médico do Fluminense, Michel Simoni, afirmou que as dores na coxa de Agnaldo são motivo de preocupação. Para ele, o fato de o jogador ter sentido a perna três dias antes do confronto contra o Flamengo pode impedí-lo de atuar. "Ele está se tratando e vamos esperar o coletivo de quinta-feira para vermos como será sua reação", afirmou Simoni. A boa notícia para o técnico Valdyr Espinosa foi a recuperação do lateral-direito Paulo César, que estava com uma torção no joelho e dores no calcanhar esquerdo. O treinador vem mostrando preocupação com as finalizações dos atacantes da equipe. Durante esta semana, ele escolheu Roni, Magno Alves, Marco Brito, Alessandro e o meia Fernando Diniz para treinarem chutes ao gol.