Agnaldo estréia na Lusa contra o Sorocaba O centroavante Agnaldo será a principal novidade na Portuguesa para enfrentar o Atlético Sorocaba, domingo, no Canindé. O jogador participou do treino coletivo desta quinta-feira no time titular, e garante que está pronto para seu primeiro jogo oficial na equipe. "Estou no mesmo ritmo que o restante do elenco, pois treinei durante a pré-temporada na equipe principal", disse. "Mas o que conta, mesmo, são os jogos a partir de domingo." Além de Agnaldo, o técnico Dario Pereyra resolveu mexer na lateral-esquerda, ao promover a entrada de Júlio César, revelado pelas categorias de base do clube, em substituição a Alessandro, titular nas duas primeiras partidas. Com a entrada de Agnaldo, Itaparica perdeu a posição e ficará no banco de reservas. Outra novidade no treino desta tarde foi o novo posicionamento de Danilo, que nos jogos contra a Portuguesa Santista e o São Paulo atuou praticamente como um atacante, e agora volta a sua posição original, que é a armação das jogadas. "Preciso conversar um pouco com ele, ainda, para que possa se situar melhor em campo", disse Dario, que também poderá contar com o meia Luciano Souza, cuja documentação foi regularizada na Federação Paulista. "O importante é que de agora em diante tenho pelo menos dois jogadores para cada posição, o que dá tranqüilidade para montar o time."