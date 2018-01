Agnaldo Liz dura 1 jogo no Ituano Durou pouco o trabalho de Agnaldo Liz no Ituano. Ele assumiu o time na manhã do último sábado, fez apenas um treino e estreou com derrota para o Palmeiras, no domingo. E, na manhã desta segunda-feira, já se desligou do clube. Segundo Agnaldo Liz, sua saída aconteceu devido às várias interferências da diretoria em seu trabalho, apesar do curtíssimo tempo de convivência. "Não fiquei contente com o que vi por aqui. Eles interferiram demais no meu trabalho e mandavam recados me dizendo o que deveria fazer. Isto eu não aceito, sou um técnico de personalidade", explicou o substituto de Leandro Campos, que saiu na última quarta-feira sem dar explicações sobre a causa da sua demissão. Revoltado com a forma de conduta da diretoria do Ituano, Agnaldo Liz foi irônico e disse que agora descobriu o porque da saída de Leandro Campos. "Em poucas horas de trabalho descobri a causa da demissão do antigo treinador. Interferência existe em qualquer lugar, mas igual ao do Ituano jamais vi no futebol", disse o técnico, que tinha deixado o Tubarão-SC para acertar com o time de Itu. Por enquanto, a diretoria do Ituano ainda não se pronunciou sobre as saídas dos dois treinadores, muito menos indicou o nome do novo substituto. Válter Ferreira, do União Barbarense, e Carlos Rabello, que comanda o São Bento na Série A2, são os mais cotados. O Ituano é o 10º colocado do Campeonato Paulista, com 14 pontos ganhos. E, na próxima quarta-feira, recebe o Hermann Aichinger-SC no jogo de volta da Copa do Brasil.