Agnaldo Liz é o novo técnico do Guarani A diretoria do Guarani anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Agnaldo Liz, ex-Vitória, para substituir Lori Sandri. Ele vai formar sua própria comissão técnica e sabe que terá o desafio de livrar o time de Campinas do rebaixamento no Campeonato Brasileiro - está na vice-lanterna, com 24 pontos. A indicação do novo treinador foi da Federação Paulista de Futebol (FPF). A entidade ainda promete dar amparo político e financeiro para o Guarani, que, por conta disso, resolveu reintegrar o atacante Viola, afastado por ter o mais alto salário do clube: R$ 80 mil. Os dirigentes também pensam em reforços. Os dois primeiros nomes são o veterano Aílton, ex-Portuguesa e São Caetano, e o lateral-esquerdo Rubens Junior. O catarinense Agnaldo Liz Souza tem 36 anos e como zagueiro passou por vários clubes, como Vitória, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e o próprio Guarani. Começou a carreira de técnico nesta temporada, sendo campeão baiano pelo Vitória. No Campeonato Brasileiro dirigiu o time baiano apenas nas primeira rodadas.