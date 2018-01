Agnaldo Liz será titular no Fluminense O zagueiro Agnaldo Liz será titular do Fluminense na partida contra o Bangu, domingo, pela sexta rodada do returno do Campeonato Carioca. O jogador atua no lugar de César, que cumpre suspensão automática. O lateral-direito Paulo César e o meia Ramon estão contundidos no tornozelo esquerdo e farão testes durante os treinamentos para saberem se terão condições de atuar. O volante e capitão Fabinho retorna à equipe depois de recuperar-se de uma contusão no tornozelo direito.