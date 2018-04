Agnaldo tem problemas no Guarani Lanterna do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, o Guarani sabe que precisa vencer o Corinthians para ainda continuar sonhando em fugir do rebaixamento para a Série B. O técnico Agnaldo Liz, porém, não definiu ainda como fará para o escalar o time visando o jogo de quarta-feira às 21h50, no Brinco de Ouro, em Campinas. Ele está dividido tanto na parte tática como técnica. As principais dúvidas se concentram no meio campo. O volante Roberto recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR, em Curitiba. Mas ele pode ter outros dois volantes, Careca e Douglas, além do meia Harison. Agnaldo tem dois meias como opções: o canhoto Luiz Fernando e o meia Aílton, emprestado pelo São Paulo e que poderia fazer sua estréia. Aílton leva vantagem porque atua pelo lado direito. Caso opte por manter o esquema 4-4-2 e com três volantes, então as opções são Serginho e Loscri, não tão cotados como os outros. Na defesa, João Carlos e Juninho cumpriram suspensão automática e podem voltar nos lugares de Carlinhos e João Leonardo. Todas estas dúvidas serão tiradas no coletivo programado para terça-feira pela manhã no gramado do Brinco de Ouro. Os jogadores treinaram nesta segunda-feira em dois períodos. Pela manhã, fizeram físico-técnico e à tarde um tático. O técnico Agnaldo Liz tenta manter elevado o astral do elenco e aproveita os dois jogos em casa, contra Corinthians, e Juventude, sábado à tarde, para recuperar alguns pontos. Mas a missão de tirar o time do descenso é muito complicada, porque o cálculo atual é de que o time precisará somar 27 pontos nos 18 jogos que irá disputar.