Agnelo: ingresso não deve ficar mais caro O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, disse nesta sexta-feira que as medidas de segurança exigidas pelo Estatuto do Torcedor - e que deverão ser adotadas pelos clubes em seis meses - não justificam aumentos abusivos de preço nos ingressos. Ele admitiu que poderá até haver reajustes, mas dentro das leis de mercado e passíveis de contestação com base no Código de Defesa do Consumidor. "Isso ocorre com passagens de ônibus e em qualquer outra área: se tiver um aumento abusivo, há órgãos constituídos para fiscalizar", disse Agnelo, após participar de programa sobre o Estatuto do Torcedor na TV Câmara. A nova lei dá prazo de seis meses para que estádios com capacidade acima de 20 mil pessoas tenham câmeras de vídeo para vigiar a torcida e as catracas, além de numeração em todos os assentos, a exemplo do que ocorre em teatros. No programa, Agnelo debateu a nova lei com os deputados José Rocha (PFL-BA), que já foi presidente do Vitória (BA), e Wanderley Alves de Oliveira, o Deley (PV-RJ), ex-jogador de Fluminense, Botafogo e Palmeiras. O estatuto foi o assunto da semana no mundo do futebol, depois que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Clube dos 13 ameaçaram suspender o Campeonato Brasileiro por discordar de trechos da lei. Agnelo lembrou que o prazo de seis meses - iniciado na semana passada, quando o estatuto foi sancionado - vai coincidir quase com o fim do Campeonato Brasileiro. Daí que, segundo ele, será "compreensível" se, ao final desse período, alguns clubes ainda estiverem com providências em andamento. "Caso haja necessidade de alguns dias para completar a obra em curso, isso é absolutamente compreensível", disse o ministro. Depois ele ressalvou, porém, que o prazo deve ser cumprido e não haverá adiamento. Para o deputado Rocha, no entanto, seis meses é tempo insuficiente para a adoção das medidas exigidas pelo estatuto na área de segurança e a nova lei só deveria valer no ano que vem, como queria a CBF. Ele lembrou que alguns dos principais estádios do País, como o Maracanã e o Pacaembu, são públicos. "Espero que o poder público dê o exemplo e cumpra o prazo", disse Rocha. Deley considera o período suficiente para as adaptações. O ministro disse que o governo vai criar estádios modelo, um por região, para orientar os dirigentes sobre como proceder. O Pacaembu, por exemplo, deverá ser um deles. Ele acha que os clubes poderiam buscar parcerias com empresas privadas, negociando espaço publicitário nos estádios. "Não se trata de gasto, mas de investimento. Não se vai ganhar dinheiro tratando mal o torcedor", disse Agnelo. O ministério prepara cartilha explicativa do estatuto para ser distribuída entre os torcedores. "O estatuto garante direitos, mas impõe deveres aos torcedores", disse ele. Quem provocar brigas, por exemplo, poderá ser banido dos estádios por até um ano.