Agnelo pede providências por Desábato O Ministério do Esporte vai enviar à entidades como a Fifa e a Conmebol notas de repúdio à atitude de injúria com agravante racista do zagueiro argentino Leandro Desábato contra o atacante Grafite quarta-feira, durante o jogo entre São Paulo e Quilmes, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Os documentos, que estão em fase de tradução para os idiomas inglês e espanhol, além de condenarem o ato específico do jogador argentino contra o são-paulino tem o objetivo de alertar para o crescimento dos gestos racistas no futebol mundial e pedir providências para que sejam coibidos. "O incidente de quarta-feira foi bastante grave. Tenho acompanhado os atos racistas na Europa, de torcedores contra jogadores. Agora, acontece entre jogadores. Isso é preocupante?, disse o ministro Agnelo Queiroz à Agência Estado. Na quarta-feira, ele enviou telegrama de solidariedade ao São Paulo e ao Grafite. Na mensagem ao jogador, parabenizou-o pela ?postura corajosa? de levar o caso adiante. "Ele fez o que vítimas deste tipo de agressão devem fazer.? Para Queiroz, a atitude da polícia e da Justiça brasileira no caso envolvendo Grafite nada teve de exagero. Ao contrário, foi exemplar. ?Nossas autoridades tomaram atitudes previstas na lei?. Além de correspondências às entidades ligadas ao futebol (a Confederação Brasileira de Futebol - CBF - também vai receber), o ministério vai enviar mensagens a entidades que combatem o racismo e a orgãos como o Conselho Sul-Americano de Ministro do Esporte - do qual, aliás, Agnelo é o presidente. Todas as cartas serão também assinadas pela secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Matilde Ribeiro. Agnelo Queiroz definiu como ?preocupante? o crescimento de atos racistas em eventos esportivos. ?O esporte sempre foi uma área de congraçamento, de convivência, independente de sexo, raça, religião. Não se pode deixar que isso se perca. É preciso uma mobilização geral contra tal estado de coisas.?