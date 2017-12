Agnelo Queiroz estuda projeto com a Fifa O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, disse hoje, em Paris, que vai tentar a participação da Fifa em projetos sociais do governo brasileiro relacionados ao esporte. Queiroz foi um dos convidados para o jogo comemorativo de amanhã entre Brasil e França e almoçou no restaurante Taillas com vários dirigentes da entidade. "Mas não quero dar detalhes, pois esse projeto está bem no começo?, afirmou. Não falou sequer se o apoio, se vier, será só para o futebol ou poderá abranger outras modalidades esportivas. Ao falar sobre os jogos entre Brasil e França, Queiroz lembrou a final da Copa de 1998. "Assisti pela TV, com amigos e parentes. Sem desmerecer a França, que mereceu ser campeã, o que aconteceu com o Ronaldo desestabilizou a equipe brasileira.? Agnelo Queiroz só tem referência da partida pela semifinal da Copa de 1958 entre as duas seleções pelo que leu e viu pela TV. "Eu nasci em 1958.?