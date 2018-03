Agnelo Queiroz vai se encontrar com Blatter O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, viajará para a Suíça no período de 5 a 8 de maio para participar de reuniões com o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Joseph Blatter, e com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge. A informação consta de ato publicado no Diário Oficial de hoje.