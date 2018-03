Agora artilheiro, Belotti marca duas vezes e dá empate ao Torino em Florença

O atacante Andrea Belotti foi o grande personagem do empate do Torino por 2 a 2 com a Fiorentina, nesta segunda-feira, no jogo que concluiu a 26ª rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Artemio Franchi, em Florença, ele foi decisivo para a sua equipe voltar a Turim com um ponto ao marcar dois gols, ainda que tenha desperdiçado um pênalti.

Os dois gols levaram Belotti a se igualar ao bósnio Edin Dzeko e ao argentino Gonzalo Higuain na artilharia do Campeonato Italiano, todos eles com 19 gols. Mas a igualdade teve poucos efeitos práticos na classificação do torneio, com ambas as equipes na zona intermediária, sem risco de rebaixamento, mas também com poucas chances de se garantirem nas competições europeias.

A Fiorentina chegou aos 41 pontos, em oitavo lugar, logo à frente do Torino, que soma 36. A Lazio, que ocupa a quinta posição e está ficando com uma vaga na próxima edição da Liga Europa soma 50 pontos.

O jogo desta segunda-feira foi bastante movimentado, com a Fiorentina abrindo 2 a 0 no primeiro tempo. Para isso, contou com os gols marcados por Riccardo Saponara, logo aos oito minutos, e pelo croata Nikola Kalinic, que chegou aos 12 no Italiano ao marcar, de cabeça, aos 38.

Na etapa final, o protagonismo foi todo de Belotti. Ele perdeu pênalti aos 17 minutos, acertando o travessão, mas depois se recuperou. O atacante marcou seus gols aos 20, de cabeça, e aos 40 minutos, garantindo o empate para o Torino e se tornando um dos artilheiros da competição nacional.