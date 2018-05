Agora campeão com o Palmeiras, Mattos celebra 'terceiro título' brasileiro

Alexandre Mattos não entra em campo, nem dá treinos. Mas, dentro do Palmeiras, o diretor executivo tem alto reconhecimento por ter montado o elenco que neste domingo garantiu o título brasileiro com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Allianz Parque. A comemoração no campeonato não é novidade para o dirigente mineiro, que pela terceira vez comemorou a conquista nacional.

O diretor palmeirense preferiu ser modesto para falar da sua participação na campanha. "Não é só na minha conta. É na conta de todo mundo que trabalhou, entendeu que precisava ser assim. Quando a gente chega aqui, vê um clube desse tamanho, com o pessoal muito triste, tinha que dar a vida para mudar. O Palmeiras e a torcida mereciam", disse.

Mattos também participou da montagem dos elencos do Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. O trabalho em Belo Horizonte levou o Palmeiras a buscá-lo para que em 2015 iniciasse a sua atuação como dirigente no clube paulista. O começo foi movimentado, com a chegada da vários reforços. Ele até ganhou o apelido de "Mittos" dados pela torcida e, inclusive, fez a sua aparição como garoto-propaganda no programa de sócio-torcedor do clube.

Apesar da troca na presidência do Palmeiras, com a saída de Paulo Nobre e a vinda de Maurício Galiotte, o dirigente deve continuar no cargo para cuidar da elaboração do elenco para a disputa da Copa Libertadores. "Agora é trabalhar mais e querer sempre mais. Vamos comemorar e entender a grandeza desse feito, do clube. O Palmeiras precisava disso, de ganhar um Campeonato Brasileiro", afirmou.