Agora como coordenador técnico, Carlinhos Neves é apresentado no Atlético-MG

"Hoje (sexta-feira) é um dia especial por estarmos recebendo o Carlinhos Neves, que, durante quatro anos, foi nosso funcionário na área de preparação física. Ele abraçou a ideia e fizemos a proposta para ter o Carlinhos de volta. Ele vem para ser coordenador técnico. No Brasil, talvez nenhum clube tenha a dimensão de contratar um coordenador técnico, assim como o Atlético está fazendo. É um projeto novo, o Carlinhos tem uma formação acadêmica espetacular, é um profissional vitorioso e nos ajudou a fazer do Atlético este clube vencedor", disse o diretor de futebol Eduardo Maluf.

Na entrevista coletiva de apresentação, Carlinhos Neves falou da satisfação pelo retorno ao clube e sobre a expectativa para a nova função que exercerá. "A dúvida que se gera é por uma questão de conceito, de nomenclatura, mas a gente não deve se prender muito a isso já que é uma situação nova. Sou preparador físico, minha essência é em preparação física e vou continuar no campo. Já conversei com o Aguirre e vou trabalhar diretamente com ele dentro do campo, tomando todas as decisões junto com eles, participando do planejamento e de tudo que estiver relacionado a desempenho e alto rendimento", disse.

Carlinhos Neves lembrou que um time vencedor se faz com a união de todos os departamentos. "No futebol, os departamentos não funcionam isoladamente. Então, quando uma equipe conquista resultados importantes, não é só porque tinha uma boa preparação física ou porque teve uma boa condição técnica, um bom modelo de jogo. O encontro de todas essas variáveis é que torna uma equipe vencedora e o nosso papel será otimizar isso, reunir informações e alimentar o Aguirre no dia a dia. Estou muito feliz de vir aqui e participar deste projeto", destacou.

TIME - Após a apresentação de Carlinhos Neves, o técnico interino Diogo Giacomini comandou um trabalho tático nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, no penúltimo treino antes do jogo contra a Chapecoense, pela última rodada do Brasileirão, que será neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe treinou com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido e Giovanni Augusto; Luan, Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

Diogo Giacomini revelou que a única dúvida no time está na participação ou não de Rafael Carioca. "Temos que esperar, o Rafael levou um pisão no treino e, de noite, vou conversar com os médicos e com o jogador. São poucos dias, mas vamos torcer para que não seja nada grave. Se não houver nada diferente no treino amanhã, confirmo a equipe com o Lucas Cândido, o Thiago Ribeiro e o retorno do Marcos Rocha", comentou o treinador, que espera um adversário bastante motivado no jogo deste domingo.