Agora, Dida quer ser titular da seleção Dida foi contratado pelo Milan em 1999. Só agora, quatro anos depois, sente de fato o gosto de ser astro num dos times mais importantes do mundo. A certeza de que enfim acabou com qualquer resquício de desconfiança dos milaneses veio na noite de ontem, com os três pênaltis que defendeu na decisão da Copa dos Campeões da Europa. A proeza no Old Trafford, em Manchester, o transformou em centro de atenção de torcida e crítica, ídolo mais procurado no desembarque do grupo vencedor, hoje, no aeroporto de Malpensa. "Já tenho algum tempo de Milan, mas esta é que posso considerar como minha primeira temporada no clube", admitiu o baiano Nelson Jesus da Silva, que no dia 7 de outubro completa 30 anos. "As pessoas puderam ver afinal que sou sério e muito tranqüilo." A constatação é também desabafo. Dida teve problemas na Itália, dois anos atrás, por usar passaporte português falso. A questão se arrastou por muito tempo e em abril foi condenado a sete meses de prisão, relaxada por se tratar de figura pública e de bom comportamento. Esse episódio ainda incomoda o campeão do mundo. Mas o que o entusiasma é a lembrança dos momentos que antecederam aos pênaltis batidos pelos rivais. "Meus companheiros me abraçaram e disseram que confiavam em mim", falou para os enviados de La Gazzetta dello Sport à Inglaterra. "Abbiati (goleiro reserva) foi o primeiro a me encorajar e disse como o pessoal da Juve costuma chutar. Foram informações valiosas." Jornais italianos e ingleses destacaram a atuação de Dida, que ganhou a posição depois de curtir banco, empréstimos (duas vezes para o Corinthians e uma para o Lugano, da Suíça). Calmo até à indiferença, o herói do sexto título europeu do Milan espera mais sucesso na seleção. "Quero me firmar como titular", admitiu. "Quem sabe na Copa das Confederações?"