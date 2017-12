Agora é a França que quer levar Liedson Se a missão de dirigir o Corinthians já estava difícil para Geninho, depois de perder 19 jogadores só em 2003 ? entre os negociados, suspensos, machucados e os que foram convocados para as seleções de base ?, a situação pode ficar ainda pior nas próximas horas. Dois empresários franceses desembarcaram ontem em São Paulo à procura de um atacante. E o primeiro nome da lista é Liedson, que no mês passado quase foi para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Leia mais no Jornal da Tarde