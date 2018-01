Agora é a vez da família Parreira A volta de Carlos Alberto Parreira à seleção brasileira vai decretar o fim do estilo família popularizado pelo seu antecessor, Luiz Felipe Scolari? Parece que não. Os indícios podem ser conferidos na própria história do retorno do ex-treinador do Corinthians ao time principal do País. Se por um lado, Felipão apoiou-se na "Família Scolari" para disputar a Copa do Mundo de 2002, foi a "Família Parreira", de características um pouco diferentes, a responsável por convencer o técnico de superar o "trauma" de 1994 e aceitar comandar o time. Leia mais no Estadão