Agora é oficial: Robinho já é do Real A novela Robinho, finalmente, terminou. Após uma reunião, que terminou na madrugada deste sábado, entre representantes do Santos, do Real Madrid e de Robinho, um acordo foi feito entre todas as partes e a venda do atacante brasileiro para o clube espanhol foi fechada. Segundo o site oficial do Santos, os espanhóis pagaram os US$ 50 milhões exigidos pela multa contratual de Robinho. 60% deste valor - US$ 30 milhões - ficará com o time brasileiro e o restante ficou para o jogador e seus empresários. Além disso, ficou acertado que o jogador ficará no Santos até o dia 25 de agosto, data em que viajará para se apresentar ao seu novo time, na Espanha. Assim, Robinho está à disposição do técnico Gallo para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro. ?Foi um excelente resultado para o Santos. Conquistamos os valores que pretendíamos no negócio e iremos contar com o reforço do atleta em mais algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Além disso, evitamos resolver esta questão de forma litigiosa?, disse o presidente Marcelo Teixeira. A notícia da confirmação da venda do brasileiro foi anunciada, primeiramente, pelo site oficial do Real Madrid. No início da manhã deste sábado, a página oficial do Santos na internet também confirmou a negociação. A expectativa, agora, é por alguma declaração de Robinho ainda neste sábado, durante o último treino da equipe para o jogo contra o Corinthians. Com o acerto do acordo, o atacante deverá fazer mais sete ou oito jogos com a camisa do Santos. A sua despedida poderá acontecer longe da Vila Belmiro, já que a equipe jogará no dia 24 de agosto contra o Paysandu, em Belém.