Agora é oficial: Santos anuncia Leão Agora é oficial. O técnico Emerson Leão será apresentado, nesta segunda-feira, às 11 horas pela diretoria do Santos no salão nobre do clube. Leão vai substituir o técnico Celso Roth e o contrato, a princípio, vai até o fim do ano. Leão já dirigiu o Santos de janeiro de 1998 a agosto de 1999 quando o clube foi campeão na Conmebol de 1998. Ele também levou a equipe às semifinais do Campeonato Brasileiro, sendo eliminada pelo Corinthians. Leão dirigiu a seleção brasileira no ano passado, ao substituir Vanderlei Luxemburgo. Foi demitido e deu lugar a Luiz Felipe Scolari.