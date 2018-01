Agora, Fla aposta em Josafá e Fábio Jr. O Flamengo terá um novo ataque para enfrentar o Atlético-PR, no domingo, em Curitiba. Josafá e Fábio Júnior foram escolhidos pelo técnico Andrade para tentar pôr um ponto final no mau desempenho do setor, o pior do Campeonato Brasileiro ? fez 32 gols em 28 rodadas. ?Empenho não vai faltar. Tomara que eu marque pelo menos um gol e ajude o Flamengo a vencer?, declarou Fábio Júnior, tendo a concordância de seu companheiro de ataque. Josafá disse que vestir a camisa rubro-negra é a realização de um sonho e promete muita vontade. Alívio ? O zagueiro Júnior Baiano foi absolvido nesta terça pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o São Caetano, no início deste mês. Ele, portanto, poderá enfrentar o Atlético-PR, na Arena da Baixada.