Agora, Flu diz que chegada de Carlos Alberto depende da MSI Depois de anunciar a contratação do meia Carlos Alberto, formado em suas categorias de base, a diretoria do Fluminense recuou e disse neste domingo que só vai apresentar oficialmente o jogador quando tiver toda a documentação acertada com o Corinthians e a MSI. "Enviamos as informações para a Europa, mas o fuso horário atrapalhou o andamento da negociação, que pode ser concretizada em breve", explicou o advogado do clube, Marcelo Penha. No sábado, o Corinthians divulgou nota oficial em seu site dizendo que, embora o Fluminense já falasse do negócio como certa, ainda havia detalhes indefinidos. Mesmo assim, o coordenador de futebol, Branco, falou como se o negócio já estivesse fechado. "Só vamos apresentar o Carlos Alberto, assim como fizemos com os outros, após os exames médicos e a assinatura do contrato. Não foi uma negociação fácil porque envolvia muitas partes. O que complicou um pouco foi que pegamos um fim de semana pela frente", explicou Branco.