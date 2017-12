Agora, Kia quer manter Fábio Costa Vitória de Fábio Costa. O goleiro conseguiu reverter toda a antipatia que Kia Joorabchian nutria por ele ? influenciado pelo ex-técnico corintiano Daniel Passarella. Kia já havia até autorizado empresários a procurar um novo goleiro pelo mundo. Gomes e Helton chegaram a ser contatados. Só que as atuações de Fábio Costa nas últimas partidas fizeram Kia mudar seus planos. ?Decidimos pela renovação de contrato do Fábio. Ele é um ótimo goleiro. Eestá provando isso na prática. Nós também temos a informação que ele quer continuar no Parque São Jorge. Então está tudo resolvido. Vamos conversar e renovar seu contrato para o próximo ano?, diz o vice-presidente Andres Sanchez. O goleiro já havia percebido que seu conceito no Parque São Jorge mudara nos dois últimos meses. Depois de várias ótimas atuações seguidas, até as brincadeiras com Kia Joorabchian voltaram. Esse é um dos mais claros sintomas dos atletas que estão ?com moral alta? no clube. Fábio Costa sabia que não ficaria longe dos clubes grandes. Santos e Vasco já tinham engatilhadas propostas para contar com o goleiro em 2006. ?O meu trabalho estou fazendo da melhor forma possível. Cabe à diretoria do Corinthians decidir se sou ou não interessante para o próximo ano. Eu sei que estou dando o meu melhor?, disse o jogador, antes de saber que Andres Sanchez iria assumir publicamente que Kia o quer como titular no próximo ano. A postura de Fábio Costa nas últimas semanas também influenciou a diretoria. O jogador é o único atleta que já foi campeão brasileiro. E tem utilizado essa experiência para acalmar os demais jovens jogadores ? a ansiedade domina parte do elenco. ?Estou colaborando como posso. É minha obrigação. Quero fazer o possível para o Corinthians ser campeão. Dentro e fora do campo?, disse o goleiro.